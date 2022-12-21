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Berna Laçin'den Kahve İsyanı 

Berna Laçin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kahveye 80 TL ödediğini söyledi. Duruma isyan eden ünlü oyuncu, sabah erken saatlerde kahve içtiği için eleştiri mesajlarına da karşılık verdi. İşte detaylar... 

Magazin 21.12.2022, 14:01 sercan
Berna Laçin'den Kahve İsyanı 

Berna Laçin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kahveye 80 TL ödediğini söyledi. Kahvenin fotoğrafını Twitter'dan paylaşan oyuncu, "Şu gördüğünüz kahve 80 TeeeLeeee... Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan günaydın size" yazdı. 


Sabahın erken saatlerinde ahve içtiği için eleştiri almasına ise Laçin, "Ahhhha alttaki yorumları okuyun da damacana kahve içse ayılamayacak olanların yorumunu okuyun. Pahalılıktan şikayet eden yok sabah 6'da kahve içmek isteyen suçlu. Ah beeeeee" diyerek, karşılık verdi. 


Ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Madem pahalı neden içersin be güzel ablam, bir de foto atıp gaza getirirsin" sözlerine, "Gaza gelseniz keşke! 1 kahveyi içmeyi de izah etmek zorundayız madem şöyle: Alana 3 saat önce geliyorsun. Bekleme salonlarında yer olmuyor. Haliyle bir yere oturmak istiyor insan. E boş olmaz bari 1 kahve alayım diyorsun. Yani minimum insanlık ihtiyaçları bunlar. Anormal olan ekonomi" cevabını verdi. 

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin (20 Ağustos 1970, Karşıyaka), Türk sinema, dizi oyuncusu ve sunucu.

İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim alan Laçin, Gökkuşağı, Böyle mi Olacaktı, Ateş Dansı, Uğurlugiller, Evdeki Yabancı ve Belalı Baldız gibi pek çok unutulmaz dizide rol almıştır. Laçin'in oynadığı 3 sinema filmi de vardır. 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlenen Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yapmıştır. Laçin, "Kadın dergisi gibi, geniş yelpazesi olan bir format hazırladık" dediği[3] ve ATV'de yayınlanan Her Şey İçin Berna Laçin adlı programı sunmuştur. 2011 yılında Star TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile 'Yerden Göğe' adlı programı sunmuştur.

Filmografi

Yıl Yapım Rol Notlar

1990 Sevdiğim Adam Defne Televizyon dizisi

Koltuk Belası Hülya Kaya Sinema filmi

1991 Yarına Gülümsemek Televizyon dizisi

1993 Kızılırmak Karakoyun Hatice Sinema filmi

1995 Gökkuşağı Televizyon dizisi

Sahte Dünyalar Aysel Televizyon dizisi

Bir Kadının Anatomisi Sinema filmi

1997 İlk Aşk Begüm Televizyon dizisi

Böyle mi Olacaktı Dr. Pervin Tuna Televizyon dizisi

1998 Ateş Dansı Handan Televizyon dizisi

2000 Evdeki Yabancı Aslı Televizyon dizisi

2002 Seni Yaşatacağım Dr. Zeynep Televizyon dizisi

2004 Bir Dilim Aşk Nehir Televizyon dizisi

2005 Belalı Baldız Dilek Televizyon dizisi

2007 Yıldızlar Savaşı Yıldız Aslan Televizyon dizisi

2010 Bekle Beni Marija Sinema filmi

2013-2014 Aşk Ekmek Hayaller Leyla Değirmencioğlu Televizyon dizisi

2019 Merhaba Güzel Vatanım Sinema filmi

2022 Maske Kimsin Sen? Unicorn (Yarışmacı) Televizyon programı

#Berna Laçin #haber #kahve #Gündem
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