Başarılı oyuncu Nihal Yalçın ''Berker'i çok özledim. Kendisi Ayvalık’ta yüzünü görmeyeli çok oldu. Geçen gün telefonla konuştuk ve özledim dedim, o da dayanamadı. Aramızda telefon mesafesi de olsa duygusal anlar yaşandı Özledim gel Berker dedim. Bu hafta geliyor. Çok mutluyum. Biliyorum işleri var çekimleri var fakat çok özledim'' dedi.



