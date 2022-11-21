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Berker'i çok özledim
Oyuncu Berker Güven ile aşk yaşayan oyuncu Nihal Yalçın önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın ''Berker'i çok özledim. Kendisi Ayvalık’ta yüzünü görmeyeli çok oldu. Geçen gün telefonla konuştuk ve özledim dedim, o da dayanamadı. Aramızda telefon mesafesi de olsa duygusal anlar yaşandı Özledim gel Berker dedim. Bu hafta geliyor. Çok mutluyum. Biliyorum işleri var çekimleri var fakat çok özledim'' dedi.
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