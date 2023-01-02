Berker Güven Nihal Yalçın'a Aşkını Haykırdı  

Uzun bir süredir birlikte olan oyuncu Berker Güven ve Nihal Yalçın'ın aşkları tüm hızıyla devam ediyor.

Kanal D'nin reyting rekorları kıran ''Üç Kız Kardeş'' dizisinin Somer'i Berker Güven önceki akşam oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın ile Cihangir Kaktüs'te görüntülendi.

Güven ''Nihal ile çok mutluyum bu mutluluğum sete de yansıyınca ortaya güzel bir iş çıkıyor'' dedi.

