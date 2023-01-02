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Berker Güven İspanyol Dergisine Kapak Oldu
Başarılı oyuncu Berker Güven’in ünü dünyaya yayılmaya devam ediyor. Oyunculuğu ile dünyanın birçok ülkesinde hayran kitlesine sahip olan Güven, ünlü İspanyol dergisi VOUS’un kapağında yer aldı.
Oyuncu Berker Güven ünlü İspanyol dergisi VOUS’un kapağında yer aldı.
Güven için İstanbul’da özel bir çekim gerçekleştiren dergi, bu kareleri sayfalarına taşıdı. Oyunculuk performansı ile her geçen gün kendine hayran bırakan ünlü oyuncu, verdiği pozlar ile hayranlarını büyüledi.
Dergi, Güven ile özel hayatından gelecek dönemdeki projelerine kadar birçok konudan bahsettiği bir röportaj çalışması gerçekleştirdi.
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