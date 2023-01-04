Flaş HaberÖzel Şoförü Aracıyla Birlikte Kaçtı
Son Dakika
Berkay ve Özlem Ada Şahin'i Şok Eden Karar
Berkay ve Özlem Ada Şahin’in 6 yaşındaki kızı Arya’nın üzerine geçen kasım ayında dolap kapağı düşmüş ve yaralanmıştı. Mobilya şirketi de Özlem Ada Şahin’in paylaşımının ardından karşı dava açtı. İşte detaylar...
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada Şahin’in 6 yaşındaki kızı Arya’nın üzerine geçen kasım ayında dolap kapağı düşmüş ve yaralanmıştı. Kazanın ardından Özlem Ada Şahin sosyal medyada mobilya firmasını suçlayıp dava açacağını söylemişti. Woddy Store Mobilya şirketi de Özlem Ada Şahin’in paylaşımının ardından karşı dava açtı. ‘Markamızı zarara uğrattı’ diyen firma davayı kazandığını sosyal medya hesabında duyurdu. Özlem Ada Şahin, firmaya 71 bin 728 lira ödeyecek.
Şahin çiftinin avukatı Ahmetcan Dokur ise “Müvekkil, aldığı ürünler ayıplı çıkınca yetkili firmaya borcunu ödemedi. Bu nedenle hakkında icra takibi başlatıldı. İcra takibinden haberimiz yoktu. Takip kesinleşince işlem başlatılıp paranın tahsili yoluna gidildi. Bunun ardından biz de borçlu olmadığımızın tespiti için hukuki süreç başlattık” dedi.
Çocuğun yaralanmasına ilişkin mobilya şirketi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten avukat Dokur, “Şikâyetimizle ilgili soruşturma devam ediyor” diye konuştu.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|16
|35
|2. Galatasaray
|15
|33
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
|10. Giresunspor
|15
|19
|11. Gaziantep FK
|15
|17
|12. Karagümrük
|15
|16
|13. Ankaragücü
|15
|16
|14. Antalyaspor
|15
|16
|15. Hatayspor
|16
|16
|16. Kasımpaşa
|15
|15
|17. Sivasspor
|16
|14
|18. Ümraniye
|16
|11
|19. İstanbulspor
|15
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|16
|36
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|17
|30
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|16
|25
|11. Crystal Palace
|16
|22
|12. Aston Villa
|17
|21
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|16
|16
|15. Bournemouth
|18
|16
|16. Everton
|18
|15
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Nottingham Forest
|17
|14
|19. Wolves
|17
|13
|20. Southampton
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4