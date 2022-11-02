Berkay'dan Nükhet Duru Açıklaması

Ailesiyle yatak satan bir mağazaya giren Berkay, uzun süre yatakları inceledi.

Beğendikleri bir yatağa uzanan Berkay ve kızı Arya flaşların patlaması ile bir anda basın mensuplarına bakıp yataktan kalktılar.

"BUNLARI NÜKHET Mİ SÖYLEDİ?"

Berkay, Nükhet Duru’nun yaptığı, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık" açıklamasını soran muhabirlere şaşkın bir ifade ile “Bunları Nükhet mi söyledi gerçekten? Allah Allah. Beni hiç ilgilendirmez böyle şeyler. Her kadın istediğini giyer" cevabını verdi.

BERKAY ŞAHİN KİMDİR?

Berkay nereli ve kaç yaşında; Berkay Şahin veya tanınan adıyla Berkay, Arhavi, Artvinli bir ailenin çocuğu olarak 29 Aralık 1981'de Ankara'da doğdu. Berkay, 40 yaşındadır.

1996 yılından beri ailesiyle beraber İzmir'de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul'da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul'a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, ÇeşmeKuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı. Berkay, 2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü "Aşk Sadece" 2012 yılında yayınlandı.

ŞARKICI BERKAY EVLİ Mİ?

Berkay'ın eşi kim; Berkay, 2016 yılında manken Özlem Ada Şahin ile evlendi. Çiftin Arya ve Zeynep adında iki kızı bulunuyor.