Berkay'dan Kötü Haber

Berkay, geçtiğimiz gece Etiler’de alkol çevirmesine takıldı. Şarkıcı, iddialara göre polis ekipleri alkolmetreyi uzatınca üflemedi. Şarkıcı, çevirmeden kaçmaya çalışsa da 50 metre ileride ekipler kendisini durdurdu.

Alkollü olan şarkıcı, alkolmetreyi üflememeyi ısrar edince polis memurları ehliyetine el koydu ve trafikten 2 yıl men cezası uyguladı.

Berkay'ın yanında eşi Özlem Ada Şahin’in de olduğu öğrenildi.

Şarkıcının, basın mensupları gelmeden arabasını orada bırakıp başka bir araç ile evinin yolunu tuttuğu söyleniyor.

Polis ekipleri işlemlerini yaptıktan sonra Berkay’ın arabasını çekici ile otoparka çekti.