Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy Cephesinde Flaş Gelişme!

Ünlü oyuncu Berk Oktay, geçen aylarda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’u İzmir’deki ailesinden istemiş ve ikili evlilik konusunda ilk adımı atmıştı. Sezon sonunda “Yasak Elma”dan ayrılan Berk Oktay, “Bir Küçük Günışığı” dizisinde başrol oynamaya başladı.

Ünlü oyuncunun yoğun çekim takvimi nedeniyle ne zaman evleneceği ise merak konusu olmuştu.

9 EYLÜL'DE EVLENİYORLAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonda “Kuruluş Osman” dizisine devam edecek olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay nikah tarihine sonunda karar verdi. İki sevilen oyuncu 09 Eylül’de Zekeriyaköy’deki evlerinin bahçesinde aile arasında bir nikah yapacak.

Ardından 10 Eylül’de de Polonezköy’de çok yakın dostlarının katıldığı eğlenceli bir düğün yapacak.

BALAYINA DAHA SONRA ÇIKACAKLAR

Oktay ve Atiksoy dizi çekimleri nedeniyle balayına daha sonra çıkacak.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy nereli; Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986'da Ankara'da doğmuştur. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti.

Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. 2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Daha sonra Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Bu diziden sonra Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Ayrıca TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır. Günümüzde ise, Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman adlı dizide Malhun Hatun karakterini canlandırmaktadır.

BERK OKTAY KİMDİR?

Berk Oktay kaç yaşında; 28 Ekim 1982 Ankara doğumlu Berk Oktay, 40 yaşındadır. İlk oyunculuğunu Tatlı Bela Fadime dizisinde Levent karakteri ile deneyimledi.

Akasya Durağı ve ardından Arka Sokaklar dizisi ile büyük bir kitleye hitap etti, İlişki Durumu Karışık dizisindeki rolü ile 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi'nin düzenlediği ödül töreninde "En İyi Komedi Erkek Oyuncu" ödülünü alan oyuncunun diğer dizi projeleri; Alev Alev, Benim Hala Umudum Var, Aşktan Kaçılmaz ve İlişki Durumu Evli ve ve Savaşçı’dır. Şuan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat vermektedir.

Berk Oktay'ın Oynadığı Diziler

Yasak Elma / Çağatay / 2020-2021

Savaşçı / Kağan / 2017

İlişki Durumu: Evli / Can / 2016

İlişki Durumu: Karışık / Can / 2015

Aşktan Kaçılmaz / Berzan / 2014

Benim Hala Umudum Var / Hakan / 2013

Alev Alev / Murat / 2012

Umut Yolcuları / Sinan / 2010

Arka Sokaklar / Sinan / 2009-2012

Akasya Durağı / Murat / 2008

Tatlı Bela Fadime / Levent / 2007