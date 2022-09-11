Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününe ünlü yağdı

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'u düğün töreninde sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin ekibi de törene katıldı. Hazal Kaya, Nilperi Şahinkaya, Burak Özçivit, Elçin Sangu, İlayda Alişan, Birce Akalay, Didem Balçın, Ebru Cündübeyoğlu, Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İsmail Ege Şaşmaz gibi isimler de törendeki isimlerdi. Yıldız Çağrı Atiksoy'un gelinliğini modacı Özgür Mansur, Berk Oktay'ın damatlığı ise İlknur Şeref imzası taşıyor.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI

Düğüne katılan ünlü simalardan, Burak Özçivit muhabirlerin sorularını yanıtladı. Çifte mutluluklar dileyen Özçivit, mutlu evliliğin sırrı olarak "Saygılı ve sevgili oldukça birbirlerine arkadaş gibi davrandıkları sürece hiç ayrılmazlar" yanıtını verdi. Geçtiğimiz haftalarda tekrardan erkek babası olacağını öğrenen oyuncu, "Çok mutlu ve heyecanlıyız, dört buçuk ay oldu biliyorsunuz. Allah isteyen herkese nasip etsin" dedi.

MUTLULUK VERİCİ

Oyuncu Hazal Kaya, "Yalnız gelmek zorunda kaldım eşim çalıştığı için" diyerek "Çağrı çocukluk arkadaşım gibi benim. Onların böyle bir gününe şahit olmak mutluluk verici" dedi.

ÇOK MUTLU OLSUNLAR

"Seversin" dizisinin başarılı oyuncusu İlayda Alişan, "Çok mutlu olsunlar, mutluluklar diliyorum" dedi. Kış sezonunda da devam kararı alan ve çok beğenilen "Seversin" dizisinin çekimlerinden dolayı tatil yapamayan oyuncu, "Bu yaşlarda çalışmamız gerekiyor tatil için çok zamanımız olacak" diyerek içeriye girdi.



