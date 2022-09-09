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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nikah kıydı
Oyuncu çift, Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy hayranlarının merakla beklediği haber sonunda geldi. Geçtiğimiz aylarda İzmir’de nişan yüzüğü takarak evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çift bugün nikah kıydı.
Bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan güzel haber geldi.
İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy bugün Zekeriyaköy’deki evlerinin bahçesinde nikah masasına oturdu.
Çift yarın Polonezköy’de düğün yapacak.
Ünlü çift nikah fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Hayranları, ikiliye tebrik mesajları yağdırdı.
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