Beril Pozam'ın Sevgilisi Ortaya Çıktı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam, performansıyla beğeni topluyor.

Güzel oyuncu hafta içi dünyanın lider restoran zincirlerinden Novikov’un yeni yıl partisine sevgilisiyle beraber katıldı.

Pozam'ın bir yılı aşkı süredir Ada Masalı dizisinde yakınlaştığı Erdem Kaynarca'yla aşk yaşadığı öğrenildi.

Yalı Çapkını'nın başarısını ekibin işini çok iyi yapan isimlerden oluşmasına bağlayan Pozam, rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir için, "İkisine de bayılıyorum. Ben Seyfer'ciyim. Onları keyifle izliyorum" dedi. Röportaj sırasında Erdem Kaynarca bir köşede sevgilisini bekledi. Daha sonra ikili kokteyl alanına geçti.