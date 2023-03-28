Bergüzar Korel Yves Rocher Türkiye’nin Yüzü Oldu

Kurulduğu 1959 yılından bu yana Bitkisel Kozmetik Laboratuvar Uzmanlığı ile doğaya ve cilde saygılı ürünler geliştiren ve bitkisel güzelliği geniş kitleler ile buluşturan Yves Rocher, Türkiye’deki yeni kampanya yüzü ile çalışmasını, markanın duruşu ile mükemmel bir uyum sağlayan sevilen oyuncu Bergüzar Korel ile yapmaktan mutluluk duyuyor.

Yves Rocher ve Bergüzar Korel’in yer aldığı bu heyecan verici iş birliğinin ilk adımı olan reklam filmi 2023 Şubat ayında TV ve dijital platformlarda yayınlanmaya başlayacak. Yves Rocher Türkiye ve Bergüzar Korel İş birliği kapsamında farklı dönemlerde çeşitli projeler de hayata geçirilecek.

