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Berfu Yenenler: Eser ile Allah vergisi ikiliyiz, aşk ile evlendik

Eser Yenenler ile 3 sene önce nikah masasına oturan Berfu Yenenler, ünlü bir markaya ait saç bakım serisinin dijital marka yüzü oldu. Geçtiğimiz akşam lansman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yenenler, eşi Eser ile birlikte yaptıkları stand-up gösterisinden bahsederek, "Allah vergisi ikiliyiz" ifadelerini kullandı. Eşini desteklemek için geceye katılan Eser Yenenler ise hem eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti, hem de ilginç diyet yöntemini paylaştı.

Magazin 17.12.2022, 21:51 Emrah
Berfu Yenenler: Eser ile Allah vergisi ikiliyiz, aşk ile evlendik

2019'da dünyaevine girdiği oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi model Berfu Yenenler, ünlü bir markaya ait saç bakım serisinin dijital marka yüzü oldu. Yenenler, lansman öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ünlü isim, günlük bakımları hakkındaki soruları, "Ben saç bakımını daha çok severek ve beğenerek yapıyorum. Kaliteli bir marka ile çalıştığım için mutluyum" diyerek cevapladı.

Eşi Eser ile sahnelediği stand-up projesi hakkında da konuşan Yenenler; “Gösteri için çok mutluyum. Biz tam olarak ne yapacağımızı bilemeden çıkmıştık. Bizim komikliğimiz izleyiciye yansıdığı için çok mutluyuz. Yolumuz uzun, daha çok sahnelere çıkacağız. Daha büyük yerlerde çıkacağız” dedi.

"SAMİMİYET GEÇİYOR DİYE DÜŞÜNÜYORUM" 

Berfu, muhabirlerin; "İzleyenlerin çoğu sizin aranızdaki doğallığı sevdi. Bunun ile ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine ise şöyle cevap verdi: Samimiyet geçiyor diye düşünüyorum. Öyle duvarları olanlardan ziyade, herkes kendine yakın görüyor beni artık. Önceden çok negatif yorumlar geliyordu ama sonrasında mizah anlayışıma alıştılar. Daha 27 yaşındayım. Daha neler olacak neler! Gelen herkes çok mutlu ayrılıyor. Daha çok yeniyiz. Eser ile de Allah vergisi ikiliyiz. Çok severek evlendik, aşk ile evlendik.

"KONUKLARIMIZ DA OLACAK" 

Yazdığı senaryo üzerine de konuşan Yenenler, “Normalde daha erken çıkmayı düşünüyorduk sete. Bitti çoktan senaryo. Şubat gibi artık yavaş yavaş çekip yayınlatmak istiyoruz. Kadroyu şimdi söylemeyeyim ama konuklarımız da olacak. Eser ve ben varız zaten” dedi.

Eser Yenenler’in sürekli imaj değiştirmesi hakkında ise “Dün saçını kesti. Kuzey dün babasını görünce ‘İnanamıyorum, saçına ne oldu?’ diyerek şoke oldu. Film projesi yüzünden hep peruk taktı. Bu yüzden tak çıkart derken tamamen bu sefer 3 numaraya vurdu” açıklamasını yaptı.

"5 GÜN DİYET YAPIYORUM" 

Eser Yenenler de eşini desteklemek için geceye katıldı. Oyuncu, zayıfladığı haberleriyle ilgili; “Şu an zayıflamak için çabalıyorum. 'Prestij Meselesi' filmi için Mahsun Abi ((Kırmızıgül) 10 kilo vermemi istemişti. Sonrasında da hoşuma gitti. Devam ettirme kararı aldım. 5 gün diyet yapıyorum, 2 gün o diyetin intikamını alıyorum. Yedik yeter” dedi.

Gece ile ilgili de konuşan Yenenler, “Mutluyum ve ona destek olmak için geldim. Ben her zaman onun yanında durmaya ve gurur duymaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"İLKİ YAPIYOR OLMAMIZ ÇOK GÜZEL" 

Eşi ile beraber sahneye çıktığı gösteri hakkındaki soruları da yanıtlayan Eser, “Karı-koca çalışması çok güzelmiş. Seyirciden olağanüstü tepkiler aldık. Daha da çalıştık, daha da komik olduk. Karı koca stand-up gösterisi ben duymadım tarihte. İlki yapıyor olmamız çok güzel. Berfu benim de beklediğimden iyiydi sahnede, o yüzden çok güzel olduk. Sosyal medyada kameralarla çekiyoruz falan ama sahnede anlatmak en zoru. O zoru başarmak bizim için bir hedefti ve çok mutluyuz. Berfu senaryo yazıyor. 'Çift Terapisi'ni de Berfu yazdı. Sanatın her dalında var Berfu. Onda gördüğüm şey, yazarlık konusunda mükemmel bir yeteneği var" şeklinde konuştu.

"İKİ ÇOCUĞUN ARASINDA BÜYÜK FARK VAR" 

Muhabirlerin, “Çocuklarınız ile bir projede yer almayı düşünüyor musunuz peki?” sorusunu de cevaplayan ünlü isim; “Çocukları görür müyüz bilmiyoruz. Kuzey'de o enerji var ama Mete ‘Beni yormayın’ diyebilir. İki çocuğun arasında çok büyük fark var. Mete evin reisi gibi. Mesela İmaj değişikliği ile ilgili Kuzey bu halimi de gördü, ‘Baba inanamıyorum’ dedi. Artık çocuklar babam bu gün acaba nasıl gelecek diye düşünüyor” diyerek güldü.

#Eser Yenenler #berfu yenenler #Magazin #Snobmagazin
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