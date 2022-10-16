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Berfin Uluman'dan anlamlı sergi!
TOÇEV için yaptığı resim sergileri ile çocuklara desteğiyle tanınan TOÇEV Gençlik Komite Başkanı ünlü ressam Berfin Uluman’ın, “TOÇEV Çocukları İçin Boyuyoruz 2“ adını verdiği sergisi, CVK Bosphorus Hotel’de gerçekleşen davetiyle iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla görücüye çıktı.
Ayça Ayşin Turan, Cihangir Ceyhan, Fatih Ürek, Funda Arar, Hakan Bilgin, Hande Yener, Hülya Kalyoncu, Kubat, Melisa Asli Pamuk, Murat Boz, Nursel Köse, Onur Buldu, Soner Sarıkabadayı, Zara gibi destek veren ünlü isimlerin ressam Berfin Uluman ile yaptıkları tablolar görücüye çıktı.
Geliri TOÇEV’e aktarılmak üzere satışa sunulan tablolardan 8 tanesi satıldı. Satıştan elde edilen gelirin bir kısmı Toçev’e bağışlanırken, bir kısmı Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına bağışlanacak. Proje ünlü marka danışmanı Selim Akar’ın kreatif danışmanlığında yapıldı.
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|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
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|9
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|8
|16
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|8
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|10
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|10
|5
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|Takımlar
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|8
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|22
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|19
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|5. Real Betis
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