Son Dakika

Berfin Uluman'dan anlamlı sergi!

TOÇEV için yaptığı resim sergileri ile çocuklara desteğiyle tanınan TOÇEV Gençlik Komite Başkanı ünlü ressam Berfin Uluman’ın, “TOÇEV Çocukları İçin Boyuyoruz 2“ adını verdiği sergisi, CVK Bosphorus Hotel’de gerçekleşen davetiyle iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla görücüye çıktı.

Magazin 16.10.2022, 13:53 Emrah
Berfin Uluman'dan anlamlı sergi!

Ayça Ayşin Turan, Cihangir Ceyhan, Fatih Ürek, Funda Arar, Hakan Bilgin, Hande Yener, Hülya Kalyoncu, Kubat, Melisa Asli Pamuk, Murat Boz, Nursel Köse, Onur Buldu, Soner Sarıkabadayı, Zara gibi destek veren ünlü isimlerin ressam Berfin Uluman ile yaptıkları tablolar görücüye çıktı. 

Geliri TOÇEV’e aktarılmak üzere satışa sunulan tablolardan 8 tanesi satıldı. Satıştan elde edilen gelirin bir kısmı Toçev’e bağışlanırken, bir kısmı Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına bağışlanacak. Proje ünlü marka danışmanı Selim Akar’ın kreatif danışmanlığında yapıldı.
 

#Berfin Uluman #Sergi #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
18
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 10 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 9 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 8 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Boluspor 8 15
4. Bodrumspor 9 17
5. Pendikspor 8 15
6. Rizespor 8 13
7. Samsunspor 9 13
8. Bandırmaspor 8 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 8 12
11. Tuzlaspor 8 9
12. Altınordu 8 9
13. Erzurumspor 8 9
14. Adanaspor 8 8
15. Göztepe 7 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 9 14
8. Brentford 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. Fulham 10 12
11. Liverpool 8 10
12. Crystal Palace 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 9 7
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Athletic Bilbao 9 17
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 9 9
13. Sevilla 9 9
14. Girona 9 8
15. Real Valladolid 8 8
16. Getafe 9 8
17. Almeria 8 7
18. Espanyol 8 6
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3