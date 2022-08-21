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Beren Saat’ten duygulandıran paylaşım
Beren Saat, ‘Atiye’ dizisinde birlikte rol aldığı usta oyuncu Civan Canova’nın hayatını kaybetmesinin ardından Instagram hesabından hüzünlü bir paylaşımda bulundu.
Güzel oyuncu Beren Saat paylaşımında; “Canim Civan
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