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Beren Saat ve Kenan Doğulu Kahkahalarla Çıktı
Kenan Doğulu ve Beren Saat önceki gece Etiler'deki Arkestra adlı mekan çıkışında görüntülendi.
Mekandan kahkahalar ile çıkan çiftin mutluluğu yüzünden okunuyordu.
Gazetecilere kolay gelsin diyen Kenan Doğulu ve Beren Saat, "Arkadaşlarımız ile oturmaya geldik. Her şey yolunda ancak saat geç oldu evimize gideceğiz. Müsait zamanda konuşalım olur mu?" diyerek araçlarına bindiler.
Çift ardından oradan ayrıldılar.
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