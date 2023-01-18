Beren Saat'in Milyonluk Turu

Ünlü oyuncu Beren Saat, 7 milyonluk aracıyla Bebek’te trafikte objektiflere yansıdı.

Marka yüzü olduğu firmanın 7 milyon lira değerindeki aracıyla sıkışan trafikte görüntülenen güzel oyuncu, gazetecilerin sorunları karşısında ''Arkadaşlar, trafiği yavaşlatmayalım. Her şey yolunda. Uygun bir zamanda konuşalım'' diyerek sahil hattı boyunca havasını attı.



