Son Dakika
Beren Saat'in Milyonluk Turu
Ünlü oyuncu Beren Saat, önceki akşam Bebek'te aracıyla seyir halinde görüntülendi.
Ünlü oyuncu Beren Saat, 7 milyonluk aracıyla Bebek’te trafikte objektiflere yansıdı.
Marka yüzü olduğu firmanın 7 milyon lira değerindeki aracıyla sıkışan trafikte görüntülenen güzel oyuncu, gazetecilerin sorunları karşısında ''Arkadaşlar, trafiği yavaşlatmayalım. Her şey yolunda. Uygun bir zamanda konuşalım'' diyerek sahil hattı boyunca havasını attı.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|18
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|18
|21
|11. Giresunspor
|18
|20
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|18
|19
|15. Antalyaspor
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Keçiörengücü
|19
|33
|5. Boluspor
|19
|33
|6. Pendikspor
|19
|31
|7. Rizespor
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|18
|31
|9. Sakaryaspor
|19
|28
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|19
|21
|14. Erzurumspor
|19
|21
|15. Tuzlaspor
|19
|19
|16. Altınordu
|19
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|18
|39
|3. Newcastle
|19
|38
|4. M. United
|19
|39
|5. Tottenham
|19
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|19
|28
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|19
|23
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|17
|22
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Almeria
|17
|18
|14. Espanyol
|17
|17
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|17
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Cadiz
|17
|16
|19. Sevilla
|17
|15
|20. Elche
|17
|5