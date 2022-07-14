Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ sete çıkıyor

Efsane dizi Aşk-ı Memnu şüphesiz Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un kariyerinde çok özel bir yere sahip… Fenomen proje hâlâ tekrar bölümleriyle seyircinin karşısına çıkıyor ve her yıl keyifle izleniyor. Dizinin Bihter ile Behlül’ü Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’u yıllardır yapımcılar bir araya getirmeyi başaramamıştı. Ta ki bu yaza kadar...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; OGM Pictures’ın patronu Onur Güvenatam iki star oyuncuyu Netflix için çekilecek bir aşk filminde buluşturuyor. Gönenç Uyanık’ın yöneteceği filmin senaryosunu başarılı kalem Nuran Evren Şit yazıyor. İstanbul sahneleri yakında çekilecek olan filmin New York sahneleri de olacak.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat dün ilk kez bir araya geldi ve okuma provalarına başladı. Filmin ismi duyulan ilk oyuncusu özellikle “Doğduğun Ev Kaderindir”deki performansı beğeni toplayan Senan Kara…