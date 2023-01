Beren Gökyıldız'ın Porto Riko Başarısı 

Nielsen anketine göre, 17:30 - 19:00 saatleri arasında yayınlanan ilk bölüm, büyük yerel kanallara karşı tüm demografide hakim olmayı başaran bir reyting rekoru kırdı.

Program ortalamasında hanehalkı demografisi %35,3 paya ulaşırken 18-49 yaş arası kadınlarda %43,3 pay aldı. 25-54 yaş arası kadınlar demografisinde %46,3 ile en yüksek noktasına ulaştı. Benzer şekilde 18-49 yaş arası kişilerde %41,7, 25-54 yaş arası kişilerde ise %44,3 izlenme payı elde etti.

Wapa TV'nin Programlama, Promosyonlar ve Prodüksiyon Başkanı Jimmy Arteaga, dizinin ilk bölümünün reyting sonuçlarından memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi “Melissa (Yeşil Vadinin Kızı / The Girl Of The Green Valley) yayınlandığı ilk gün reytinglerde tartışmasız liderdi. İzleyiciler şimdiden hikayesine aşık oldular ve çok ilginç bir olay örgüsüne sahip kaliteli bir yapım olduğu için dizinin de öyle kalacağını biliyoruz. Bu, bu yıl sahip olacağımız birçok prömiyerin ilki.”

Beren Gökyıldız'ın oynadığı 'Melissa' (Yeşil Vadi'nin Kızı /The Girl Of The Green Valley) Pazartesi'den Cuma'ya kadar hafta içi her gün yayınlanıyor.