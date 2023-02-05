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Berdan Mardini’nin Klip İmajı Tam Not Aldı
15 gün süren Survivor macerası sonrası İstanbul’a dönerek işlerine kaldığı yerden devam eden Berdan Mardini, yeni teklisi ‘Gidemedim Senden’i müzikseverlerle buluşturdu.
Sözü müziği Murat Sağır’a ait olan şarkı için kliplendirerek müzikseverlerle buluşturan Berdan Mardini, klibinin yönetmenliğini de yine kendi üstlendi.
Survivor dönüşü konser maratonuna da hız veren Berdan Mardini, Türkiye’nin birçok ilinin yanı sıra Kıbrıs’ta da birçok konser anlaşmasına imza attığı öğrenildi. Berdan Mardini, klibindeki gözlüklü imajı ise izleyenlerden tam not aldı.
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