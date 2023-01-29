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Berdan Mardini Survivor Sonrası Bakın Ne Yaptı?
Berdan Mardini, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor yarışmasından sağlık nedenleri yüzünden çekilmişti. Ünlü şarkıcı, yarışmadan sonra ne yaptı? İşte detaylar...
Sağlık problemleri nedeniyle Survivor yarışmasından çekilen şarkıcı Berdan Mardini, ayağının tozuyla New York’a gitti.
Survivor’a veda etmesi sonrası soluğu New York’ta alarak arkadaşlarıyla bir araya gelen Berdan Mardini, yoğun konser maratonu öncesi kendisine zaman ayırarak ufak bir kaçamak yaptı.
Mardini’nin New York Times meydanında çekilen fotoğrafları ise olay oldu.
Reklam çekimlerini andıran fotoğraf karelerinde giyim kombini ve sakallı imajıyla göz kamaştıran Berdan Mardini, tüm dikkatleri üzerine topladı.
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