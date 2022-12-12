Son dönemde tayt giymesiyle gündemde olan Berdan Mardini, Survivor'a gidiyor.

Programın yapımıcısı ve kanalın yayınladığı TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, duyuruyu Twitter'dan yaptı. Ilıcalı Twitter'dan, "Survivor2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu, kendisine başarılar diliyorum" diyerek, açıkladı. Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek Survivor 2023'e Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur'un da gideceği iddia ediliyor.