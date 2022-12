Berdan Mardini Survivor'a Böyle Hazırlanıyor

Berdan Mardini, Dominik Cumhuriyeti'nden gerçekleşek Survivor 2023'e katılacak. Şarkıcı, programa spor yaparak hazırlandığı video'yu Instagram'dan paylaştı.

Bisiklete binen ve ip atlayan Mardini, son dönemde taytla gündeme gelmesini ise eleştirdi.

Mardini, "Dünden beri en çok konuşulan şeylerden biri şu oldu ki; Ben sadece Survivor 2023 için tayt giymedim ve spor yapmadım. Hayatımın her döneminde hep spor vardı ve spor yaparken şort, tayt, eşofman hep giydim. Aslında sürekli paylaşımlar da yaptım, ama son dönemde daha çok dikkat çekti. Şimdi kendimi biraz psikolojik biraz da biyolojik anlamda Survivor'a hazırlayacağım. Oraya gidip irademe nefsime hakim olmanın ne demek olduğunu, kendimi sınamayı, yarışmayı, eğlenmeyi, düşünmeyi biraz da insanlardan uzaklaşmayı istedim. Böyle bir macera yaşamak istedim. Planlanmış bir şey değildi her şey kendi akışında gelişti aslında, Acun Abi (Acun Ilıcalı) ve ekibinden teklif getrince de biraz düşündüm. Sonra bana iyi geleceğine karar verdim ve kabul ettim. Şimdi siz Berdan Mardini'yi daha iyi tanıyacaksınız. İnşallah her şeyin hayırlısı olsun hepimiz için. Ama Allah herkesin kalbine göre verecek ve veriyor da bilesiniz" dedi.