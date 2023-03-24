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Berdan Mardini: Lüks Tüketimlerimden Vazgeçtim
Berdan Mardini, yakın arkadaşı iş insanı Gökhan Reis'in sahibi olduğu Duqqan Cars'ın açılışına katıldı. Şarkıcı, lüks tüketimlerinin hepsinden vazgeçtiğini belirterek, "Uzun yıllardır sahnelerden kazandığım bütün kazançlarım ile aldığım ev ve otomobilleri satarak Mardini Kozmetik markama yatırdım" dedi
Berdan Mardini, önceki gün yakın arkadaşı iş insanı Gökhan Reis'in sahibi olduğu Duqqan Cars'ın açılışına katıldı. Otomobilleri yakından inceleyerek hayırlı olsun dileklerini yakın arkadaşına ileten Mardini, lüks tüketimlerinin hepsinden vazgeçtiğini belirterek, "Uzun yıllardır sahnelerden kazandığım bütün kazançlarım ile aldığım ev ve otomobilleri satarak Mardini Kozmetik markama yatırdım. Yakın zamanda çok ses getiren bir lansman ile markamı kamuoyuyla paylaşacağım. Bende bilirdim paramı faize, dolara yatırıp rahat bir hayat sürmeyi ama ben memleketimin insanlarına, vatanıma fayda sağlayacak, istihdam yaratacak adımlar atmayı tercih etti. O yüzden bir süre daha bu arabalara uzak olacağım" dedi.
Bu sözlerinin üzerine büyük bir jest yapan Gökhan Reis, "Berdan, iyi bir dost ve arkadaştır. Kapılarımız ve imkanlarımız sonuna kadar açık kendisine. Dilediği aracı, dilediği şekilde alır bende üzerime düşeni yaparım'' dedi.
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