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Bensu Soral'dan 'Çocuk' İtirafı!

'Tuzak' dizisinin Ceren'i Bensu Soral, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerle konuşan Soral, küçük çocukların setlerde çalıştırılmasına karşı olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Kendi çocuğum olsaydı kesinlikle setlerde çalıştırmazdım" dedi. İşte detaylar...

Magazin 11.11.2022, 12:33 11.11.2022, 17:03 arif hür
Bensu Soral'dan 'Çocuk' İtirafı!

Diş doktoruna geldiğini söyleyen Bensu Soral, konuşmakta zorluk çekti.

"ÇOK KÖTÜ OLUYORSUN"

Çocuklarının elinden alındığı sahnelerde yaptığı oyunculukla adından söz ettiren Bensu Soral, "Korkunç bir his gerçekten. Acı bir sahneydi. Ama hayatta bu tür şeyler yaşanıyor. Empati kurduğunda gerçekten çok kötü oluyorsun" dedi.

"KENDİ ÇOCUĞUM OLSAYDI..."

Küçük çocukların setlerde çalıştırılmasına karşı olduğunu belirten Soral "Kesinlikle çocukların setlerde çalışmasından yana değilim. Çünkü çocuklar için biraz tirajik olduğunu düşünüyorum. Ama yapanlara saygı duymak zorundayız.

Kendi çocuğum olsaydı kesinlikle setlerde çalıştırmazdım. Çocuklar, çocukluğunu yaşamalı" diye konuştu.

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral, kimdir, kaç yaşında, nereli; Bensu Soral, 23 Mart 1991'de Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelmiştir. Bensu Soral, 31 yaşındadır. Türk oyuncudur. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın kardeşidir.

Mobilyacı bir babanın kızı olarak İnegöl'de doğdu, Bedirhan adlı bir çift yumurta ikizi vardır. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Hâlen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başladı. 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer aldı. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı. 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı.

Bensu Soral 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine girmiştir.

Bensu Soral şu sıralar Tuzak adlı dizide rol almaktadır.

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