Beni siz İmparator yaptınız
Anadolu Yakası’nın en gözde yaşam ve eğlence merkezi Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’da yer alan Muamma Plus, önceki akşam imparator İbrahim Tatlıses'in muhteşem sahnesiyle yeni sezona merhaba dedi.
Sahneye coşkulu bir şekilde çıkan İmparator, sevenleriyle unutulmaz anlara imza attı. Şarkıları ile kendisini dinlemeye gelenleri tam anlamıyla mest eden İbrahim Tatlıses, “Yüze yakın bestem var, bana bir kere besteci demediler hep şarkıcı dediler. Beni siz İmparator yaptınız” diyerek espirili bir şekilde hayranlarına teşekkür etti. Sahneye boynunda I.T.S kolyesiyle çıkan Tatlıses, bazı şarkılarını ayakta söyleyerek büyük alkış aldı.
Finalde “Haydi Söyle” şarkısı ile Muamma Plus’un coşkusunu ikiye katlayan İmparator Tatlıses, performansını alkış yağmuru ile noktaladı.
Ali Efe Korkmaz'ın sahibi olduğu Elife Yılmaz ve Onur Yüksel’in işletmeciliğini yaptığı Muamma Plus’ta Ekim ayı boyunca Serdar Ortaç, Melek Mosso, Gülben Ergen, Derya Bedavacı, Hande Yener ve Uğur Arslan gibi ünlü sanatçılar sahne alacak. Muamma Plus, sonbahar ve kış akşamlarını tam anlamıyla yıldızlar geçidine dönüştürecek.
Mekan Türk ve dünya mutfağının enfes lezzetleri ile de adından sıkça söz ettirecek.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Başakşehir
|7
|17
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Antalyaspor
|8
|7
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|8
|15
|2. Bodrumspor
|8
|14
|3. Eyüpspor
|7
|14
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Boluspor
|7
|12
|6. Bandırmaspor
|7
|12
|7. Sakaryaspor
|8
|12
|8. Manisa FK
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Adanaspor
|8
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Chelsea
|8
|16
|5. Brighton
|7
|14
|6. Newcastle
|9
|14
|7. M. United
|7
|12
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|9
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|9
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Leicester City
|9
|7
|17. Southampton
|9
|7
|18. Crystal Palace
|7
|6
|19. Wolves
|9
|6
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Valencia
|8
|13
|6. Real Betis
|7
|15
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|7
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|8
|7
|14. Almeria
|8
|7
|15. Getafe
|7
|7
|16. Real Valladolid
|7
|7
|17. Espanyol
|7
|5
|18. Sevilla
|7
|5
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1