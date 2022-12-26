Bengü'nün İnanılmaz Değişimi

Bengü, Nişantaşı'nda bir market alışverişi yaparken görüntülendi. Yaklaşan yeni yıl öncesi sahne kıyafetlerini tamamlamak için uğraştığını anlatan Bengü, genelde yılbaşı geceleri sahnede olup çalışmayı tercih ettiğini söyleyip, "Sahnede olacağım her zamanki gibi. Bu kez uzaklara gidiyoruz Sarıkamış'ta olacağız, yeni yıl gecesi. Eşim Selim Selimoğlu ile beraber gideceğiz. Bir dağ otelinde sahneye çıkacağım. Ben geçen sene iki ay önce doğum yapmıştım o zaman bile sahnedeydim. Sahnede yeni yıla girmek benim en büyük tercihim oluyor" dedi.

Doğum yaptıktan sonra düzenli sporla kilo verdiğini de anlatan şarkıcı "Kilo verdim bir yıl oldu doğum yapalı. Çok gitti ben spor da yapıyorum. Hiç önemli değil kilolar hepsi gidiyor dünya şekeri iki evlat olunca. Çok önemli değil kilolar, evlatlarımız sağlıklı büyüsün o önemli. Alt yapım spora dayalı olduğu için kilo vermesi zor olmadı benim için" şeklinde konuştu.

Bengü, star isimlerin yılbaşı gecesi sahne fiyatlarını şişirdiği iddialarıyla ilgili çıkan tartışmaları "Hiç böyle şeyleri konuşmayı tercih etmem. Kimsenin aldığı parayı konuşmak bana düşmez. Onlar sevdiğim kıymetli müzisyen arkadaşlarım. Allah herkese bolluk bereket versin. Sonuçta herkesin kendi tercihi belirlediği fiyattır" sözleriyle değerlendirdi.