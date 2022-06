Belgeseli çekiliyor!

Repertuarı ve sahne performansı ile dikkat çeken Yaşar, mekanı dolduran hayranlarına teşekkür etti. Başarılı sanatçı sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “ Yoğun bir konser takvimimiz var. Bodrum’da sezonu açtık. İstanbul’da ise sezon finali yapıyoruz” dedi.

BAYRAM’DA 3 GÜN SAHNEDE!

Kurban Bayramı’nda full çalışacağını söyleyen, Yaşar, “Bayramda ilk gün Bodrum’dayım, ikinci gün Kıbrıs’tayım, bir gün dinleniyorum, sonraki gün ise Çeşme’deyim beklerim. Bütün sevenlerim sağolsunlar zaten beraber oluyoruz yine burayı doldurdular, taşırdılar sağolsunlar” dedi.

BELGESELİ ÇEKİLİYOR!

Ebru Yaşar ekip arkadaşlarının müzik yaşantısındaki 25. yılına özel bir belgesel hazırladıklarını ilk kez açıklarken, “ Ekip olarak bu konuda bana çok baskı yapıyorlar. Benim 25 yıldır yanımda olan arkadaşlarım var. Benimle beraber kader birliği yapmış arkadaşlarım var. Ellerin de arşivler var. Kamera arkamız var. Çekmiş oldukları şeyler var. Çok istiyorlar böyle belgesel tadında mini bir şey yapmak. Bakalım bir yandan sürekli çekiyorlar. Bazen uyuyor, bazen uyumuyor sürekli çekiyorlar bakalım ne çıkacak?“ itirafında bulundu.

YENİ SÜRPRİZLER OLABİLİR!

Son yıllarda yapmış olduğu albüm ve parçalar ile dinlenme rekorlarına kıran Yaşar, hayranlarına yeni süprizleri olacağını müjdelerken, “Yeni albüm isterim. Çok fazla ara vermek istemem. Birkaç şarkı var, çok sevdiğim, çok içim ısındı. Bakalım belki yazı bekleriz, belki yazı bitiririz. Belki bayrama belki seyrana ne zaman gelir bilmiyorum. Bana dokunan bir iki şarkı var şuanda. Bu süpriz de olabilir her an her şey olabilir” dedi.

Z KUŞAĞI ONLAR BENİM CANIM!

Son dönem de birçok meslaktaşı gibi kendisininde genç şarkıcılar ile düet yaptığı hatırlatılan Yaşar, Z kuşağını yakalayabildiniz mi? sorusuna, “ Onlar benim canım, en çok onlarla haşır neşiriz vaziyetteyiz. Çok seviyorum kuzenlerim var yeğenlerim var. Hepsi fanatik bir şekilde dinliyorlar. Çok seviyorum onları ne mutlu bana “ dedi.