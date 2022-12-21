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Belçim Bilgin'i Hiç Böyle Görmediniz

Belçim Bilgin, Roza filminde Fate karakteriyle setteki yerini aldı. Projede,  Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak ve İzzet Yüksek gibi isimler rol alıyor. İşte detaylar... 

Magazin 21.12.2022, 16:44 sercan
Belçim Bilgin'i Hiç Böyle Görmediniz

Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan Roza filminin çekimleri Mersin’de devam ediyor. Mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan Mersin'e göç eden bir ailenin dramını anlatan film için Fate karakteriyle setteki yerini aldı.

Etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla sinema salonlarında duygu dolu bir rüzgar estirecek olan Roza'nın kamera arkasından fotoğraflar yayınlandı.

Bilgin'in Fate karakterine büründüğü fotoğraflar kısa sürede büyük ilgi topladı. Yapımı Akiz Yapım’a, yönetmenliğini Mustafa Kotan üstlenirken senaryosunu Sultan Turan Kızılay kaleme alıyor.

Belçim Bilgin, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, Ayça Kuru, Hasan Balay, İrem Sultan Cengiz’in kadrosunda yer aldığı film 2023 yılında sinemalarda seyirciyle buluşacak. 

BELÇİM BİLGİN KİMDİR?

31 Ocak 1983 tarihinde Ankara'da Kürt kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğan Belçim Bilgin'in baba tarafı Tunceli, anne tarafının bir yarısı Mardin ve bir yarısı Batman tarafından olup uzun yıllar önce ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşmiştir.

Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı. İlkokulu Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar. Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nin sosyal ortamında geçirerek 2001'de Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı.

Ancak lise yıllarında amatör olarak tiyatroyu deneyen Belçim Bilgin, oyuncu olmayı düşünüyordu. Bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Belçim Dol adlı film'de de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen oyuncu Yılmaz Erdoğan'la evlendi.

Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran Belçim eşi Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir oyunda rol almak istediğini de belirtmiştir. 23 Ocak 2009 da vizyona giren Güz Sancısı filminde Nemika karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde baş rol oyuncusu olarak oynadı. 2016 yılında Fox TV'de yayınlanan Kördüğüm adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol aldı. Kördüğüm dizisinden sonra aynı yıl içerisinde Annemin Yarası sinema filminin oyuncularındandı. 2017 yılında Çember, 2018 yılında Cebimdeki Yabancı ve Backstabbing for Beginners, 2019 yılında Rüzgar ve 2020 yılında sırasıyla Acı Kiraz, Room 5 ve Uzak Ara Eğlence gibi sinema filmleri ve dizilerde yer almıştır.

BELÇİM BİLGİN ÖZEL HAYATI

Belçim Bİlgin, 2006-2019 yılları arasında oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile evli kaldı. Çiftin bu evlilikten Rodin Nazım adında bir oğlu bulunuyor. Belçim Bilgin, 1.5 yıldır yapımcı Alfredo Di Blasio ile aşk yaşıyor.

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