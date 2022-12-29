Son Dakika

Belçim Bilgin Evleniyor mu?

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, 2018 yılında Yılmaz Erdoğan ile evliliğini sonlandırmıştı. Bir süredir Alfredo De Blasio ile birlikte olan ünlü oyuncu, evlilikle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

Magazin 29.12.2022, 02:01 29.12.2022, 02:07 sercan
Belçim Bilgin Evleniyor mu?

, menajerlik ajansı Be Management'in Broosch Arnavutköy'deki yılbaşı davetine katıldı.

Geçtiğimiz nisan ayında Kapadokya'dan İstanbul'a dönüş yolunda geçirdiği kaza sonucu belinde kırık oluşan oyuncu, "Hâlâ iyileşme ve tedavi sürecim devam ediyor. Çok acılar geliyor aklıma 2022 yılında... Doktorum morfin verdi ve bağımlılık yapması korkusuyla kullanmadım. Acıya tahammül etmeye çalıştım. Hayatta hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Sevgiyi hatırlatmak ve birlikte hareket etmenin gücünü hatırlatmak istiyorum. Aile ve sevdiklerimizin değerini hep bilelim. Yatarken hep bunları düşündüm. Bu yılı geride bırakmak benim için güzel olacak. Felç kalabilirdim. Nazar böyle bir şey değildir ya. Kimsenin böyle kötü düşüncelere sahip olacağını düşünmüyorum" dedi.
"EVLİLİK ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"
Belçim Bilgin'in Yılmaz Erdoğan ile evliliğinden bir çocukları olmuştu. Rodin adındaki oğullarının mutlu olmasını istediğini dile getiren Bilgin, "Rodin'im çok mutlu olsun her zaman. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz" diye konuştu. 2018 yılında Yılmaz Erdoğan ile evliliğini sonlandıran Belçim Bilgin, bu evliliğin ardından uzun bir süre yalnızdı. Alfredo De Blasio ile bu evliliğin ardından birlikteliğe başlayan Bilgin, gazetecilerin "2023'de bir evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Partnerim ile çok mutluyuz. Evlilik çok önemli değil zaten birlikteyiz. Özenle paylaştığımız birlikteliğimizin sürekli devam etmesini diliyorum" yanıtını verdi.

BELÇİM BİLGİN KİMDİR?

31 Ocak 1983 tarihinde Ankara'da Kürt kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğan Belçim Bilgin'in baba tarafı Tunceli, anne tarafının bir yarısı Mardin ve bir yarısı Batman tarafından olup uzun yıllar önce ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşmiştir.

Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı. İlkokulu Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar. Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nin sosyal ortamında geçirerek 2001'de Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı.

Ancak lise yıllarında amatör olarak tiyatroyu deneyen Belçim Bilgin, oyuncu olmayı düşünüyordu. Bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Belçim Dol adlı film'de de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen oyuncu Yılmaz Erdoğan'la evlendi.

Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran Belçim eşi Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir oyunda rol almak istediğini de belirtmiştir. 23 Ocak 2009 da vizyona giren Güz Sancısı filminde Nemika karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde baş rol oyuncusu olarak oynadı. 2016 yılında Fox TV'de yayınlanan Kördüğüm adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol aldı. Kördüğüm dizisinden sonra aynı yıl içerisinde Annemin Yarası sinema filminin oyuncularındandı. 2017 yılında Çember, 2018 yılında Cebimdeki Yabancı ve Backstabbing for Beginners, 2019 yılında Rüzgar ve 2020 yılında sırasıyla Acı Kiraz, Room 5 ve Uzak Ara Eğlence gibi sinema filmleri ve dizilerde yer almıştır.

BELÇİM BİLGİN ÖZEL HAYATI

Belçim Bİlgin, 2006-2018 yılları arasında oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile evli kaldı. Çiftin bu evlilikten Rodin Nazım adında bir oğlu bulunuyor. Belçim Bilgin, 1.5 yıldır yapımcı Alfredo Di Blasio ile aşk yaşıyor.

#Belçim Bilgin #Alfredo De Blasio #Yılmaz Erdoğan #haber #Gündem #oyuncu #evlilik #kaza #Magazin #snob magazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 32
2. Galatasaray 14 30
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 14 27
5. Trabzonspor 15 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Gaziantep FK 14 17
11. Karagümrük 15 16
12. Ankaragücü 15 16
13. Antalyaspor 14 16
14. Giresunspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 15 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 40
2. M.City 15 35
3. Newcastle 16 33
4. Tottenham 16 30
5. M. United 15 29
6. Liverpool 15 25
7. Brighton 15 24
8. Chelsea 15 24
9. Fulham 16 22
10. Brentford 16 20
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 16 17
14. Bournemouth 16 16
15. Leeds United 15 15
16. West Ham United 16 14
17. Everton 16 14
18. Wolves 16 13
19. Nottingham Forest 16 13
20. Southampton 16 12
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4