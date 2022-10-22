Son Dakika
Belarus’ta yıldızlar geçidi
Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu unutulmaz ve tarihi bir geceye imza atmaya hazırlanıyor. İbrahim Tatlıses’in tüm dünyada yankı uyandıran efsane programı, 31 Aralık gecesi sahneye taşınıyor.
Belarus’ta Double Tree By Hilton’da gerçekleşecek olan İbo Show yılbaşı gecesi tüm yıldızları ilk kez bir araya getirecek.
Müzik, eğlence ve sürprizlerin bir arada olacağı bu özel İbo Show gecesinde; Zara, Volkan Konak, Muazzez Ersoy, Uğur Aslan, İzel, Çelik, Ercan, Serdar Ortaç ve Kutsi konuk olarak şarkılarıyla Double Tree by Hilton’da müzikseverlere hafızalardan silinmeyecek bir yılbaşı gecesi yaşatacak.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
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açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|10
|21
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|10
|19
|6. Konyaspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Karagümrük
|10
|12
|12. Alanyaspor
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. İstanbulspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Pendikspor
|9
|18
|3. Keçiörengücü
|10
|18
|4. Bodrumspor
|9
|17
|5. Boluspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Manisa FK
|9
|13
|10. Tuzlaspor
|9
|12
|11. Bandırmaspor
|8
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Erzurumspor
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Altay
|10
|8
|16. Göztepe
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|21
|5. M. United
|11
|20
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Fulham
|11
|15
|10. Brentford
|11
|14
|11. Everton
|12
|13
|12. Crystal Palace
|11
|13
|13. Bournemouth
|11
|13
|14. West Ham United
|11
|11
|15. Southampton
|11
|11
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Nottingham Forest
|12
|9
|20. Leicester City
|11
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|10
|25
|3. Real Sociedad
|11
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
|5. Real Betis
|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Osasuna
|10
|16
|8. Villarreal
|10
|15
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Almeria
|10
|10
|14. Sevilla
|11
|10
|15. Celta Vigo
|10
|10
|16. Espanyol
|10
|9
|17. Getafe
|10
|9
|18. Girona
|10
|8
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|10
|3