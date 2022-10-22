Belarus’ta yıldızlar geçidi

Belarus’ta Double Tree By Hilton’da gerçekleşecek olan İbo Show yılbaşı gecesi tüm yıldızları ilk kez bir araya getirecek.

Müzik, eğlence ve sürprizlerin bir arada olacağı bu özel İbo Show gecesinde; Zara, Volkan Konak, Muazzez Ersoy, Uğur Aslan, İzel, Çelik, Ercan, Serdar Ortaç ve Kutsi konuk olarak şarkılarıyla Double Tree by Hilton’da müzikseverlere hafızalardan silinmeyecek bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

