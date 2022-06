Begüm Kütük pantolonunu düşürdü! "Bulursanız beni arayın"

Telaşlı bir şekilde etrafta koştururken görüntülenince "Lütfen bu şekilde çekmeyin" diyen ünlü oyuncu Begüm Kütük, daha sonra yaşadığı stresin nedenini açıkladı. Kuru temizlemeciden çıktığını ve yolda eşyalarını düşürdüğünü anlatan Kütük "Az önce kuru temizlemeye elbiselerimi vermiştim, sanırım güzel bir pantolonumu düşürmüşüm. Bir parça eşyam daha kayıp. Onları arıyorum ama bulamadım. Buradan yürürken fuşya renk bir pantolon bulursanız, beni arayın" diye konuştu.

Bizim yurtdışında rol alma olasılığımız artık daha yüksek

Kütük, ayrıca eşi karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Hollywood projesi Three Thousand Years Of Longing filmde rol almasıyla ilgili konuşup, aslında kendisinin de projede yer alacakken araya pandeminin girmesiyle film çekimlerine katılamadığını açıkladı. Filmin Türkiye'de gösterileceğini ve eşinin oyunculuğunu beğendiğini söyleyen Begüm Kütük şöyle konuştu: "Cannes Film Festivali'ne gittik, George Miller filminde oynadı. Çok da başarılı bir performansı var, güzel bir film olmuş, sanırım yakında bizim ülkemizde de vizyona girer. Oyunculuk deneyim yok o biraz enteresan oldu, dünyada bu kadar saygı gösterilen bir yönetmenin, Erdil'i arayıp bulması çok keyifli tabii. Senaryo ilk geldiğinde aslında ben de filmde yer alacaktım, herkes birçok sahnesinin Türkiye'de çekildiğini sanıyor ama öyle değil, pandemi patlayınca tüm çekimler Avustralya'ya alındı, öyle olunca ana cast dışındaki birçok oyuncuyu elemek durumunda kaldılar. Ülkeye girişi yoktu, öyle olunca Erdil bir buçuk ay orada yaşadı. Ben gidemedim" Kütük "Siz bir Hollywood projesinde yer almayı hayal ediyor musunuz?" sorusuna ise "Bu dijital platformların hepsi ülkemize geldi, dünyanın birçok yerinde oyuncu seçiyorlar öyle olduğu için artık bizim oyuncuların yurtdışında rol alması daha yüksek olasılık" şeklinde cevap verdi.

Bir mantoyu on yıl da giyerim

Kütük ayrıca bilinçli bir tüketici olduğunu, bir mantoyu yeri geldiğinde on yıl giyebileceğini söyleyip, sözlerini şöyle devam ettirdi: "Siz istediğiniz kadar bilinçli tüketici olun, bu büyük firmalar haftalık koleksiyon çıkarıyorlar. Her zaman diyorlar ya 'İşte tüketim toplumu' diye. Tüketim değil, üretim toplumu olduğunu düşünüyorum derdin, üretiyorlar ki tüketilmesi için. Ben bilinçli tüketiciyim, çok sık çılgınlar gibi alışveriş yapmam, sevdiğim tasarımcı dostlarımdan alıyorum. Biraz daha hassasım, insanlar bazen şey diyor 'bu mantoyu iki yıl önce de giymiştiniz' diye. Evet bir mantoyu on yıl da giyerim"

Charlize Theron çirkinleşince Oscar'ı aldı

Kütük, geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in "Kadın oyunculara güzelliklerine göre rol veriliyor" çıkışına, dünyaca ünlü Charlize Theron üzerinden destek verip "Haklı bir yandan. Dünyada da Charlize Theron onca yıl oynadı oynadı, Monster filmindeki performansıyla Oscar aldı. Ne zaman ki kendini deforme edip çirkinleştirdi öyle Oscar"ı kucakladı, maalesef biraz öyle bir şey var" diye konuştu.