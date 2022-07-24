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Bebek'te Görüntülendiler! Panik Anları...

Şarkıcı Buray, önceki akşam Bebek’te sarışın bir güzelle görüntülendi.

Magazin 24.07.2022, 13:02 25.07.2022, 10:21 Emrah
Bebek'te Görüntülendiler! Panik Anları...

Gazetecileri bir anda karşılarında gören ikili, sağa sola kaçmaya başladı. Uzun süre yan yana gelmeyen Buray ve gizemli kız arkadaşı, sahil yolunda  Arnavutköy’e kadar ayrı ayrı yürüdü.

Gazetecilerin arkalarında olduğunu fark eden ikili, ayrı ayrı taksiye binerek gözlerden kayboldu.


 

#buray #Magazin #Snobmagazin
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