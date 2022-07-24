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Bebek'te Görüntülendiler! Panik Anları...
Şarkıcı Buray, önceki akşam Bebek’te sarışın bir güzelle görüntülendi.
Gazetecileri bir anda karşılarında gören ikili, sağa sola kaçmaya başladı. Uzun süre yan yana gelmeyen Buray ve gizemli kız arkadaşı, sahil yolunda Arnavutköy’e kadar ayrı ayrı yürüdü.
Gazetecilerin arkalarında olduğunu fark eden ikili, ayrı ayrı taksiye binerek gözlerden kayboldu.
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