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Bebek Müjdesi! Anne Oluyor
Beren Saat, Belçim Bilgin ve Esra Dermancıoğlu'nun arkadaş grubundan olan ünlü isim anne olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Beren Saat, Belçim Bilgin ve Esra Dermancıoğlu, Melisa Sözen, Songül Öden ve Gülcan Arslan başta olmak üzere sanat ve magazin camiasından çok sayıda isim ile yakın dost olan İrem Şentürk Bakic, anne olmaya hazırlanıyor.
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Geçtiğimiz günlerde baby shower partisi düzenleyen İrem Şentürk Bakic, kız bebek beklediğini açıkladı.
ÜNLÜLER AKIN ETTİ
Bir dergide yöneticilik yapan İrem Şentürk Bakic'in baby shower partisine ünlü isimler akın etti.
Nicholas adında yabancı bir vatandaşla evli olan İrem Şentürk Bakic, kızına 'Deia' ismini vereceğini söyledi.
Kaynak: SNOB MAGAZİN
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