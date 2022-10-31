Bebek için mücadelemden vazgeçmeyeceğim

Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, 10 yaşındaki kedisi Bebek’in geçen nisan ayında ölümüyle büyük acı yaşamıştı. Esra Sönmezer, ‘İlk aşkım’ dediği kedisinin acısını yaşamaya devam ederken, yakın bir arkadaşının kendisine hediye ettiği kediyi sahiplendi.

Sönmezer, Wolfie (kurt adam) ismini verdiği dört aylık kedisiyle önceki gün Etiler’de görüntülendi. Kedisi Bebek’in ölümünden sonra ‘Bir daha hayvan sahiplenmeyeceğim” diyen Sönmezer, muhabirlerin “Sizi bu kararınızdan vazgeçiren ne oldu?” sorusuna “Arkadaşım hediye etti. İlk başta pek sevemedim ama zamanla alıştım. Bir canı kaybettim başka bir cana hayat vermek istedim” diye yanıt verdi. Kök hücre tedavisi gördüğü sırada ölen kedisi Bebek’in ölümünün şaibeli olduğunu ifade eden güzel oyuncu, “Kök hücre konusunu aydınlatmak üzere emsal bir dava açtım. Bebek için hukuk mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Aralık ayında ilk duruşmamız var. Dilleri yok diye hayvanlar sahipsiz değiller.” diye konuştu.

