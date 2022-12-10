Bebek Bekleyen Funda Eryiğit'ten Evlilik Açıklaması

İki yıldır yönetmen Berkun Oya (45) ile aşk yaşayan oyuncu Funda Eryiğit, Re Touch Mag dergisine kapak oldu.

Oyuncu, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna, "Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım" yanıtını verdi.

"NAZIK BİRİSİ OLMASI"

Eryiğit, "Karşı cinste seni ne etkiler, nasıl biri senin hayatının adamıdır?" sorusuna ise, "Cesur olması, söylenen sözlerin lafta kalmaması, harekete geçebilen biri olması çok cezbedici geliyor bana. Hayat enerjisi o anlamda önemli. Hayatta kalma güdüsü yüksek olan, kendi koşullarını yaratabilen ama her türlü koşulda da hayatta kalabilecek biri çok çekicidir benim için. Onun dışında aşkını ifade edebilen, nazik biri olması, değerli hissettirmesi, saygı duyuluyor olması, işini aşkla, titizlikle yapıyor olması, gülüşü, duruşu, bakışı… Kendine dikkat etmesi, iyi bakması, temiz olması… Daha da sayarım" cevabını verdi.