Bebek Beklediklerini Duyurdular

Manchester City’de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ve İtalyan model Sara Arfaoui'ye geçtiğimiz yıl evlilik teklifinde bulunmuştu.

Sara Arfaoui, Gündoğan'ın evlilik teklifini "Bütün bunlar bir rüya gibi. Sen benim en iyi sırdaşımsın İlkay. Seni çok seviyorum" diyerek kabul ettiğini duyurmuştu.

İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui, evlendiklerini geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabından duyurdu.

"EVLENDİK, ÇOK MUTLUYUZ"

Sevgilisiyle Danimarka'nın Başkenti Kopenhag'da dünyaevine giren İlkay Gündoğan, "Evlendik, çok mutluyuz. Ailemiz ve arkadaşlarımızla kutlama yapmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Ani evliliğin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Sara Arfaoui'nin hamile olduğu ortaya çıktı.

Eşiyle poz veren Gündoğan, "Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz yavrum" ifadelerini kullandı.

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

İlkay Gündoğan (d. 24 Ekim 1990, Gelsenkirchen) Türk asıllı Alman millî futbolcudur.

Orta saha oyuncusu olan Gündoğan, Manchester City takımında forma giymektedir. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Türk Millî voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir.

İLKAY GÜNDOĞAN EŞİ KİM?

İlkay Gündoğan, 17 Mayıs 2022'de İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenmiştir.