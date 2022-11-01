Bebeğinin Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı!

Meslektaşı Burak Yamantürk ile mutlu evliliği olan Özge Özpirinçci, 11 aylık olan kızı Mercan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Şu sıralar ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Özpirinçci, kızının yüzünü kısmen gösterdi.

Özge Özpirinçci, bebeğinin Akrep Burcu olmaması için dua ettiğini söylemiş, “Akrep burcunun karanlık yerleri çok. Kızım Yay olsun istiyorum” demişti.

Öte yandan Özpirinçci'nin doğum kilolarından tamamen kurtulduğu da gözlendi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden 2008 yılında mezun oldu.

İlk olarak Kanal D'de Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.

2017-2020 yılları arası FOX'ta yayınlanan Kadın dizisinde başrol olan iki çocuk annesi Bahar Çeşmeli karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu rol ile 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ ÖZEL HAYATI

12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nişanlanmış, aynı yıl içinde karşılıklı karar vererek ayrılmışlardır. [2] 2014 yılından beri birlikte olduğu ve 2021 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile Mercan adında bir kızı vardır.