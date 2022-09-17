Bazen kalacak yerim olmadı, bazen ek iş olarak vize şirketinde çalıştım

Türkiye'de oyunculuktan kazandığı parayla yurtdışına gittiğini ve İngiltere'de şarkıcılık dışında başka işlerde de çalıştığını söyleyen Serel Yereli yaşadığı zorlukları "Para kazanayım diye bir şey yapan biri değilim. Kalacak yerimin olmadığı oradan oraya kaldığım günlerim çok oldu. Param bitince belli yerlerde sahne aldım. Para konusunda bir düzen kurmadım. Ek gelir olarak vize şirketinde vize almak isteyenlere sunuculuk yaptım" diye anlattı.

RUHEN OYUNCULUKTAN TATMİN OLMADIM

Milliyet’ten Seçkin Şenvardar’ın haberine göre; Yereli, yurtdışına gidebilmek için oyunculuğu basamak olarak kullandığını ve dizilerde rol almanın sanatsal olarak kendisini tatmin etmediğini söyleyip şöyle konuştu: "Ben global olarak müzisyen olmak için doğdum buna inanıyordum. Ben Türkçe hiç şarkı söylemiyorum, söylemedim de. Yurtdışına gidebilmek için burada oyunculuk basamaktı. 'Ne yapabilirim? Oyunculuk yaparım' dedim ama ona da katlanamadım. Benim kişilik olarak sanattaki özgürlük alanım çok fazla, dizide oynayıp tatmin olacak bir insan değilim kolay kolay. Ruhen çok tatmin olmadım oyunculuktan".

MÜZİKAL PROJE İÇİN TEKLİF GELDİ

Ayrıca Türkiye'den bir müzikal projesi için teklif aldığını ve projenin olması durumunda İngiltere ile Türkiye arasında mekik dokuyacağını anlatan Serel Yereli "Bir proje geldi. Müzikal tam benlik olabilecek tek şey geldi. Müzikal oyuncusu olmaktı benim hayalim zaten çocukluğumda da. Burada oyuncu olurken de amacım bir an evvel para kazanıp yurt dışına gitmekti. Şimdi İngiltere'de belli mekanlarda dört aydır sahne alıyorum. Oradan bazı menajerle görüşüyorum sonra orada albüm yapacağız" dedi.

LOKAL STARLIĞA İNANMIYORUM

Ünlü isim, "Oradaki kariyeriniz istediğiniz gibi gidiyor mu?" sorusuna ise "Ben çok iyi şarkı söyleyip yazan bir insanım, bunu İngilizce olarak yapıyorum çocukluğumdan beri. Yakın zamanda büyük bir şirketle orada anlaşma imzalayacağım. Ben starlığı hep global starlık olarak düşündüm, starsam dünyanın her yerine gittiğinde bir tepki uyanır. Onun dışında kendi ülkende bilinir oluyorsun. Starlık bence global bir şey. Lokal starlığa inanıyorum. Lokal olan popülerlik oluyor" şeklinde yanıt verdi.

Yereli İngiltere'de maddi olarak bazı zorluklar yaşadığını, kimi zaman kalacak kalacak sabit bir yerinin olmadığını da sözlerine ekleyip yaşadıklarını şöyle anlattı: "Maddi olarak şöyle zorlandım; 'Para kazanayım' diye bir şey yapan biri değilim. Dolayısıyla hep kalacak yerimin olmadığı, oradan oraya kaldığım günlerim çok oldu. Şöyle yapıyorum; param bitiyor orada sahne alacak mekan kiralayıp şarkı söylüyorum. Para konusunda bir düzen kurmadım. Ek gelir olarak orada vize şirketinde sunuculuk yapıp vize almak isteyenlere yardımcı oluyorum"

BU KAFA YAPISI GİTMEMİ TETİKLEDİ

Yereli geçtiğimiz günlerde giydiği dantelli elbisesi ile Nişantaşı'nda dolaşırken yaşlı bir kadının bakışlarından rahatsız olduğunu sosyal medya hesabından "Biraz önce bir teyze elbiseme kınayıcı bakışlar atarak baştan aşağı beni süzdü" sözleriyle dile getirmişti. "Dün burada yürürken bir teyze böyle beni süzüyordu ben de onu süzdüm" diyen genç müzisyen, ayrıca yurtdışına gidiş nedenlerinden birinin de bu tür tutumlar olduğunu söyleyip şöyle devam etti: "Çok etrafımla ilgili insan değilim ama oluyor. İstanbul'da daha bir kirli bakış türü var. Ben yurtdışında daha huzurluyum. Bu tarz durumlar gitmemi, yani bu kafa yapısı gitmemi tetikledi"

İDDİALI PAYLAŞIMLARDAN VAZGEÇMEM

Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı fotoğraflarıyla da gündemden düşmeyen Serel Yereli, eskiden aldığı olumsuz yorumlara takılmadığını ancak şimdi yazılanlara üzüldüğünü belirtti. Yereli, üzülse bile iddialı paylaşım yapmaktan vazgeçmeyeceğini söyleyip "Önceden 'kafama takmıyorum' diyordum öyle inanıyordum ama mümkün değil. Sonuçta insan sosyal bir canlı. Kim ne derse biraz üzülüyorsun ama herkesin bakış açısını kabul edip benim bakış açımı değiştiremeyeceğini düşüyorum. Üzülsem bile iddialı paylaşımlarımdan vazgeçmem, çünkü başkasının bakış açısı için kendi bildiğimi değiştirmek benim için gurursuzluk" sözlerini kullandı.