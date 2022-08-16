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Başkasını eleştirmekle bir yere gelinmez!
Yeni şarkısı ‘Leyla’ ile müzikseverlerin beğenisini toplayan usta sanatçı Volkan Konak, önceki akşam Kıbrıs Merit Royal Diamond Hotel’de sahne aldı.
Kıbrıs’ın en büyük sahnesinde sevenleriyle buluşan Volkan Konak’ın şarkıları hep bir ağızdan söylenirken, usta sanatçıyı 3 bin kişi dinlemeye geldi.
Sahne öncesi gazetecilerle bir araya gelen Konak, son günlerin en çok konuşulan konuları olan Demet Akalın’ın garsonun başından aşağı şampanya dökmesi ve rapçi Murda’ya sahnede para atılmasının hatırlatılması üzerine; “Ben polemiklere giren bir isim olmadan bu zamana kadar. Sahneye çıkar şarkımı söylerim. Gerisi beni ilgilendirmez. Başkasını eleştirmekle bir yere gelinmez. Üretmeden eleştirmeyi doğru bulmuyorum. İnsanlar üretmiyor ama eleştir konusunda en öndeler. Ama şunu söylemek isterim ki, rapçilerden çok iyi isimler var şarkılarını beğeniyorum.” dedi.
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