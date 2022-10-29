Son Dakika

Başak Dizer'den Eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a Büyük Sürpriz!

2016 yılında Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, geçtiğimiz aylarda oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Dizer, 39 yaşına giren eşine aldığı hediyeyle gündem oldu. İşte o hediye...

Magazin 29.10.2022, 12:09 29.10.2022, 12:25 arif hür
Başak Dizer'den Eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a Büyük Sürpriz!

Nisan ayında oğlu Kurt Efe'ye kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ'a eşi Başak Dizer'den çok özel bir sürpriz geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe 6 aylık oldu - Magazin haberleri

EL YAPIMI KOLYE HEDİYE ETTİ

Şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ve oğullarıyla Bodrum'da olan güzel anne, yakışıklı aktöre 15 bin dolar değerinde el yapımı bir kolye hediye etti.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Başak Dizer Tatlıtuğ, yaklaşık değeri 280 bin TL olan kolyeyi müdavimi oldukları ve aynı zamanda yakın da dostlukları bulunan Sevan Bıçakçı'dan satın aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ için özel olarak hazırlanan kolyede çok sevdiği deniz figürleri bulunuyor. (Takvim)

BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul'da LCC tasarım bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarım bölümü eğitim sertifikaları aldı. Dizer, Aşk-ı Memnu dizisinde stil danışmanlığı yaptı.Başak Dizer, ilk evliliğini Oren Fransez ile yaptı.

Başka Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında sade bir törenle nikah masasına oturdu.  2022 yılında Kurt Efe adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi.

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da doğdu. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birincilik elde etti. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1.5 yıl hayatını orada sürdürdü.

Fransa’da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye’ye dönüp, Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi gördü. İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Gümüş dizinde başrol oynayarak deneyimledi. Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra; Menekşe ile Halil, Amerikalılar Karadeniz'de, Aşk-ı Memnu, Ezel, Sekiz, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Hadi Be Oğlum, Çarpışma ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. 19 Şubat 2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ, 1.87 metre boyunda ve Akrep burcudur.

Ödülleri:
2009  36.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu  Aşk-ı Memnu
2012  39.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu  Kuzey Güney
2013  Yılın Yıldızları, En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu  Kuzey Güney
2013  18. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri  Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu  Kelebeğin Rüyası
2014  46. Siyad Türk Sineması Ödülleri  En iyi erkek oyuncu Kelebeğin Rüyası

Kıvanç Tatlıtuğ’un rol aldığı diziler ve filmler:
2005  Gümüş (Mehmet) (TV Dizisi)
2006  Acemi Cadı (TV Dizisi)
2007  Amerikalılar Karadeniz’de 2 (Halil) (Sinema Filmi)
2008  2009  Aşk-ı Memnu (Behlül) (TV Dizisi)
2008  Menekşe ile Halil (Halil) (TV Dizisi)
2010  Ezel (Sekiz) (TV Dizisi)
2010  Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)
2011  2012  Kuzey Güney (Kuzey) (TV Dizisi)
2013  Kelebeğin Rüyası (Muzaffer) (TV Dizisi)
2014  Kurt Seyit ve Şura (Kurt Seyit) (TV Dizisi)
2016  Siyah Beyaz (TV Dizisi)
2017  Güzel ve Cesur (Cesur) (TV Dizisi)
2018  Hadi Be Oğlum (Ali) (Sinema Filmi)
2018  Çarpışma (Kadir) (TV Dizisi)
2019  Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Saruhan) (Sinema Filmi)

#Kıvanç Tatlıtuğ #başak dizer #snob magazin #Magazin #haber
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
18
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Konyaspor 12 20
7. Beşiktaş 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 12 14
11. Alanyaspor 11 13
12. Karagümrük 11 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 10 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Rizespor 10 17
6. Samsunspor 11 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Boluspor 9 16
9. Manisa FK 9 13
10. Bandırmaspor 10 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 10 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Ö.K Yeni Malatya 11 9
17. Altay 10 8
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 12 13
13. Espanyol 12 11
14. Celta Vigo 11 11
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4