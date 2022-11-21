Baş Belası Oyuncuları Kaza Geçirdi! Ölü ve Yaralılar Var

Ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs Amasya-Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sanat dünyasını yasa boğacak haberler peş peşe geldi.

Korkunç kazada ilk belirlemelere göre minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

CEYHUN FERSOY, SERGEN DEVECİ VE MELİS İŞİTEN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolgha Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'le görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı.

BAŞ BELASI TİYATRO OYUNU KONUSU NEDİR?

Rauf orta yaşlı, evli ve işkolik bir adamdır. Karısı Jülide ile yaşadıkları ufak tefek problemlerle yüzleşmek üzereyken, hayatlarına ormanda arabasıbozulan Hulusi düşer. Evet, düşmek tam da Hulusi yi tanımlayan bir eylemdir. Hayat üniversitesinde doktorasını kadınlar üzerine yapmış olan Hulusi, bir tesadüf sonucu aynı gecede hem Jülide nin hem de Rauf un yatağında yakalanmıştır. Bakalım bu karmaşadan kurtulmaya çalışan Hulusi, dolayısıyla Rauf ile Jülide çiftinin başına neler gelecek...

Yazan: Eray Yasin Işık

Yöneten: Serkan Üstüner

Dekor Tasarım: Cihan Aşar

Işık Tasarım: Tolga Güleryüz

Afiş Tasarım: Berkcan Okar

Fotoğraf: Emre Yunusoğlu

Yapım: Jest Tiyatro

Oyuncular: Ceyhun Fersoy, Melis İşiten , Sergen Deveci

