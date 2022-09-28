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Baş başa romantik yemek
Oyuncu Ekin Türkmen ve Okan Can Yantır çifti, geçtiğimiz günlerde Tarabya’da bulunan Filiz Balıkçısı’nda baş başa yemek yerken görüntülendi.
Ekin Türkmen ve Okan Can Yantır aşkı tam gaz devam ediyor.
Flaşların patlaması ile kısa süreli şok yaşayan ikili, kısa süreli şokun ardından yemek yemeye devam etti.
Mekan çalışanları, Yantır lavaboya giderken “Basın mensuplarını engelleyelim isterseniz?” diye sordu. Yantır ise “Gerek yok çeksinler.” dedi.
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