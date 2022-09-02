Barıştıktan sonra ilk kez görüntülendiler 

Objektiflere gülümseyerek poz veren sevgililer Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan alışverişe gittiklerini söyledi.

Yeni projesi için 15 kilo alacak olan Çağlar Ertuğrul muhabirlere “Son kez zayıf çekin beni” diyerek takıldı.

Diğer araçlardaki vatandaşların Çağlar Ertuğrul'u görünce ''Hayranınız Çağlar baba'' diyerek bağırması başarılı oyuncuyu güldürdü.

