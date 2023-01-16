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Barıştıkları İddia Edilen Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'ndan Yeni Gelişme
Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde başrol olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun, yeni bir daire bulamadığı için eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla aynı evde yaşadığı ortaya çıktı
Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Dört yıllık ilişkilerini 2022'nin son günlerinde noktalayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu’nun, ilişkisinde yeni gelişmeler yaşandı.
Çiftin, ayrılık kararı almalarına rağmen bir süredir oturduğu Uskumruköy'deki evde yaşamaya devam edince çıkan, "Barıştılar" haberlerinin gerçek olmadığı ortaya çıktı.
Saraçoğlu’nun, dizi devam ettiği için yeni bir eve taşınamadığından, bir süre eski sevgilisinin evinde kalmaya devam ettiği öğrenildi. Oyuncu, bir süre sonra ev bularak, annesiyle taşındı. Saraçoğlu, yeni yuvasına giderken Yazıcıoğlu'yla ortak aldıkları köpeğiyi de yanında götürdü. Saraçoğlu'nun adının aşk iddialarına karıştığı Mert Ramazan Demir'le flört aşamasında olduğu söyleniyor.
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