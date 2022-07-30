Barış Murat Yağcı’dan Sevenlerini Üzen Açıklama

Bir dönem Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla dikkat çeken Barış Murat Yağcı, Survivor All Star'a veda ettikten sonra Almanya'ya gitmişti.

YENİ AŞKINI BÖYLE DUYURDU

Barış Murat Yağcı, özel hayatındaki flaş gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

MODEL SEVGİLİSİ GÜNDEM OLDU

Yağcı, Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını açıkladı.

VİDEO - BARIŞ MURAT YAĞCI EVLENİYOR MU?

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Barış Murat Yağcı, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi.

"OPERASYON GEÇİRECEĞİM"

Muhabirlerle sohbet eden Yağcı, "Dizi ve film teklifleri geliyor, onları değerlendiriyorum. Ayrıca Survivor'da yaşadığım sakatlığımdan dolayı dizimden ufak bir operasyon geçireceğim. 2-3 hafta ayağa kalkamayacağım" dedi.

'Her Şeye Rağmen' adında bir single çıkaran Yağcı, "Müzik kariyeriniz devam edecek mi?" sorusuna, "Bu şarkıyı yaparak bana destek olan insanlara vefa borcumu ödedim. Denemek için yaptım. Bu saatten sonra single çıkarmam, sesi olanlar şarkı söylesin" cevabını verdi.

"EVLENMİŞ OLMAM GEREK"

Alman model Laura Celine ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, "Güzel giden bir ilişkim var. Sevgilime Almanya'da yaşıyor. Şimdilik evlilik ve çocuk düşüncemiz yok. Ama 2-3 sene içerisinde de evlenmiş olmam gerek, yaş geçiyor. Evlilik çok kritik bir karar" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINA YERLEŞEBİLİRİM"

Türkiye'de ve dünyada yaşanan ekonomik krizden de dem vuran Yağcı, "Ekonomik koşullar tam anlamıyla düzelmezse yurt dışına yerleşebilirim" diyerek sevenlerini üzdü.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine devam ediyor. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan 'Kocamın Ailesi' ile oyunculuk kariyerine başladı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde 'Eymen' karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde 'Bora' karakterini canlandırdı.

2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde 'Demir' karakterine hayat verdi. Ancak Yağcı'nın yıldızı Survivor 2020 ile parladı.

Barış Murat Yağcı son olarak Survivor All Star 2022'de mücadele etti.

BARIŞ MURAT YAĞCI SEVGİLİSİ KİM?

Barış Murat Yağcı, model Laura Celine ile aşk yaşıyor.

LAURA CELİNE KİMDİR?

Ünlü oyuncu ve sporcu Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başlayan model Laura Celine, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Laura Celine'nin uzun yıllardır modellik yaptığı ortaya çıktı. Laura Celine'nın Instagram'da 7 binden fazla takipçisi bulunuyor.