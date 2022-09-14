Barış Murat Yağcı'dan Bomba Nisa Bölükbaşı İtirafı!

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Barış Murat Yağcı, önceki gün Nişantaşı'nda spor salonu çıkışı görüntülendi. Yağcı, eski kız arkadaşı Nisa Bölükbaşı hakkında bomba bir yorumda bulundu.

"BİR YERDE KARŞILAŞIRSAM..."

"Hayatımda yaşadığım her şeyden ders çıkarıyorum" diyen Barış Murat Yağcı, eski aşkı Nisa Bölükbaşı hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bu ilişkiye hata diyemem. Ama bir yerde karşılaşırsam Nisa'ya selam vermem!"

VİDEO - BARIŞ MURAT YAĞCI'DAN DOBRA AÇIKLAMALAR

"MESAFELER BİZİ YORDU"

Ünlü model Laura Celine'den ayrılan Yağcı, "Kendisi Almanya'da yaşıyordu. Mesafeler bizi çok yordu ve bu yüzden ayrıldık. Bazen doğru kişiler yanlış zamanda geliyor" dedi.

"GÖRÜŞMELERİM SÜRÜYOR"

Dizi görüşmeleri yaptığını söyleyen Yağcı, "Setleri çok özledim. Bu hafta üç farklı projeyle görüşmem oldu. Nitelikli bir projede yer almak istiyorum" dedi.

Yağcı, gelen bir soru üzerine "Survivor'a üçüncü kez katılmayı düşünmem" açıklamasını yaptı.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine devam ediyor. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan 'Kocamın Ailesi' ile oyunculuk kariyerine başladı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde 'Eymen' karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde 'Bora' karakterini canlandırdı.

2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde 'Demir' karakterine hayat verdi. Ancak Yağcı'nın yıldızı Survivor 2020 ile parladı.

Barış Murat Yağcı son olarak Survivor All Star 2022'de mücadele etti.

BARIŞ MURAT YAĞCI SEVGİLİSİ KİM?

Barış Murat Yağcı, model Laura Celine ile aşk yaşıyor.