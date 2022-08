Barış Arduç O İsimle Birlikte...

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi “Alparslan Büyük Selçuklu”nun ekrana gelen ilk fragmanı ilgi çekti.

Barış Arduç’un başrolünü oynadığı diziden sezon sonunda Fahriye Evcen ve Toprak Sergen ayrılmıştı. Dizinin kadrosuna Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman katılmıştı.

SEFERİYE HATUN BELLİ OLDU

Dizinin asıl merak edilen oyuncusu ise Alparslan’ın eşi Seferiye Hatun’a hayat verecek isimdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sonunda sır gibi saklanan o ismin kim olduğu ortaya çıktı.

BARIŞ ARDUÇ'UN PARTNERİ KAYRA OLDU

tv8’de ekrana gelen “Canım Annem”de seyirci karşısına çıkan Kayra Zabcı rolün sahibi oldu. 21 yaşındaki genç yıldızın hayat verdiği Sultan Alparslan’ın karısı ve Melikşah’ın annesi Seferiye Hatun karakterinin olgun halini önceki yıl Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Çiğdem Selışık Onat oynamıştı.

KAYRA ZABCI KİMDİR?

Genç oyuncu Kayra Zabcı, 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan 21 yaşındaki oyuncu, küçük yaşlarda modelliğe başladı. Best Model Çocuk Türkiye Prensesi seçildi. Aynı zamanda Best Child Model of the World yarışmasında birinci oldu.

Tiyatroya lisede başlayan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor.

KAYRA ZABCI'NIN YER ALDIĞI PROJELER

Küçük Kıyamet

Harem

Muhteşem Yüzyıl

Aşktan Kaçınılmaz

Hayat Yolunda

Küçük Ağa

Aydamaya

Seddülbahir 32 Saat

Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı

Vatanım Sensin

Gülperi

Doğduğun Ev Kaderindir

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

9 Ekim 1987 tarihinde İsviçre'nin Scherzingen şehrinde dünyaya geldi. Barış Arduç aslen Arnavut göçmenidir ve Ordu Fatsalıdır. 'Onur' adında abisi ve 'Mert' adında kardeşi vardır.

1995 yılında aileyle birlikte Kocaeli'nin Gölcük ilçesine yerleşti. 1999 yılında yaşanan Gölcük Depremi sonrasında Bolu'ya taşındı. Üniversite eğitimi için gittiği Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisi'ni adapte olamadığı için yarıda bıraktı. Barış Arduç lise mezunudur.

İyi bir yüzücü olan Barış Arduç, 8 yıl boyunca İstanbul Şile'de cankurtaran olarak çalıştı.

Tiyatro oyuncusu Ayla Algan ile tanışmasının ardından oyuncu olmaya karar verdi. Ekol Drama ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Fotomodellik ve seslendirme çalışmalarında bulundu.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2011 yılında şarkıcı Ömür Gedik'in 'Paramparça' adlı şarkısına çektiği klipte rol alarak yaşadı. Aynı yıl 'Küçük Hanımefendi' dizisinde 'Cenk' karakterini oynadı.

2015 yılında 'Kiralık Aşk' dizisinde 'Ömer' karakteriyle sergilediği performansla dikkatleri üzerine geçti.

Beyazperdede ilk kez 2014 yılında 'Sadece Sen' sinema filmiyle yer aldı. Barış Arduç uzun süredir 'Alparslan Büyük Selçuklu' adlı dizide rol alıyor.

ÖZEL YAŞAMI

1987 doğumlu olan Barış Arduç, 2022 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

2020 yılında oyuncu Gupse Özay ile evlendi.