Bar Sahibini Canlandıracak

Oyuncu Anıl Altan, geçtiğimiz günlerde okuma provası yapılan yeni filminde Ceyda Ateş ile başrolü paylaşacak.

'Tolga’ karakteri ile beyazperdede yer alacak ünlü oyuncunun Ceyda Ateş ve Seda Akman ile eğlenceli halleri dikkat çekti.

Altan, yeni projesi için yakın zamanda sete çıkmaya hazırlanıyor.