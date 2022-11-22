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Banu Alkan'a Hapis Şoku! Sessizliğini Bozdu

Banu Alkan’ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey, Alkan'dan şikayetçi olmuştu. Hakkında 'manevi veya mali haklara tecavüz' suçundan hapis istemiyle dava açılan Alkan, sessizliğini bozdu. İşte detaylar...

Magazin 22.11.2022, 13:38 22.11.2022, 17:25 arif hür
Banu Alkan'a Hapis Şoku! Sessizliğini Bozdu

“Afrodit” lakaplı Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Banu Alkan, önceki gün bir güzellik merkezinde görüntülendi. 

Muhabirlerle sohbet eden Alkan, samimi açıklamalar yaptı.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Banu Alkan’ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey, Alkan'dan şikayetçi oldu. 

Banu Alkan hakkında 'manevi veya mali haklara tecavüz' suçundan hapis istemiyle dava açıldı.

Önceki gün bir güzellik merkezinde görüntülenen Alkan, bu iddiaya cevap verdi. 

"SÖZÜ VE MÜZİĞİ BANA AİT"

Konu hakkında konuşan Banu Alkan, "Ben de kendisinden şikayetçi oldum. Sözü ve müziği bana ait bir eser. Yargı en doğru kararı verecektir" dedi.

"BANU ALKAN'A AİT OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak söz konusu şarkı, müzik bilirkişisine gönderildi. Bilirkişiden gelen rapora göre Beyaz Orkide isimli şarkının, “Beyaz beyaz orkidem deli miyim sanki ben aşkından alev alev yanıyorum orkidem” sözlerinin geçtiği nakarat bölümünde sesin Banu Alkan’a ait olmadığı tespit edildi.

Ancak raporda söz konusu sesin müştekiye ait olup olmadığının ispat edilmesi için müşteki tarafından yapılan ses kaydına ihtiyaç olduğuna değinildi.

BANU ALKAN KİMDİR?

Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan’ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti.

Ailece Türk vatandaşı olup "Alkan" soyadını aldılar ve Remka, önce "Yaprak" sonra da "Banu" oldu. Sonra İstanbul'a taşınarak Kartal’da ikamet ettiler ve çocukluğunun büyük bir bölümü orada geçti. Kartal Maltepe Lisesinde başladığını öğrenimine lise 2.nci sınıfta ara verdi. Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı ve Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı’nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı.

Sanatçı, 17 yaşındayken evli ve zengin bir işadamı olan Gürbüz Hanif’le birlikte olmaya başladı. 20 yıla yakın süren bu ilişki, Hanif’e kanser teşhisi konmasından kısa bir süre sonra ölmesiyle sona erdi. Alkan bu 20 yıl boyunca oldukça rahat bir hayat yaşamıştı. Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi.

1998 yılında, “Neremi” adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturdu. Oyuncunun şarkısı, sesi ve yorumu uzun süre eleştirildi ve ilgi odağı oldu. Alkan, 2001 yılında “Tuzu Kurular” ve 2005 yılında da “Kızma Birader” isimli televizyon dizilerinde oynadı. Banu Alkan, 1975 – 1989 yılları arasında çektiği filmlerle de, çıkardığı albümle de adından sürekli söz ettirmeyi başaran bir isimdir. “Afrodit” lakaplı sanatçı, her zaman olumlu tepki toplamasa da sürekli gündemde kalmayı başarmaktadır. Sinema kariyerine son veren sanatçı, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında olmayı sürdürüyor.

Filmografi
İsyan (1975)
Taksi Şoförü (1976)
Akrep Yuvası (1977)
Vurun Beni Öldürün (1980)
Ağla Gözlerim (1981)
Günah Defteri (1981)
Ben De Özledim (1981)
Nikah Masası (1982)
Aşkların En Güzeli (1982)
İlişki (1983)

Bataklıkta Bir Gül (1983)
Gecelerin Kadını (1983)
Kadınca (1984)
Sokaktan Gelen Kadın (1984)
Kızgın Güneş (1984)
Katiller De Ağlar (1985)
Arzu (1985)
Bu İkiliye Dikkat (1985)
Sarı Bela (1985)

Mavi Yolculuk (1986)
Seviyorum (1986)
Afrodit (1987)
Güneşten De Sıcak / Sarı Güneş (1987)
Yaşamak (1988)
katillerde ağlar
Vahşi Ve Güzel (1989)
Tuzu Kurular (2001) - (TV Dizi)
Kızma Birader (2005) - (TV Dizi)

#banu alkan #Nicole Peachey #Beyaz Orkide #snob magazin #Magazin
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